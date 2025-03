Sicilia. Scarpinato incontra delegazione della Normandia: «Massima collaborazione per Anno europeo dei Normanni»

Una delegazione della Regione Normandia è stata ricevuta questa mattina dall’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, in vista delle celebrazioni del Millenario di Guglielmo il Conquistatore, nell’ambito dell’Anno europeo dei Normanni previsto per il 2027.

«La visita di oggi – ha dichiarato Scarpinato – rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Abbiamo assicurato la nostra massima disponibilità a una collaborazione istituzionale per la promozione dell’identità siciliana e la valorizzazione dell’evento».

L’incontro si inserisce nel percorso di collaborazione avviato lo scorso anno con il presidente della Regione Normandia, Hervé Morin, e mira a definire una serie di attività, incontri e dibattiti dedicati alla storia normanna, coinvolgendo il Comune di Palermo e i principali siti culturali siciliani legati all’itinerario riconosciuto dall’Unesco. Le iniziative previste per il 2027 coinvolgeranno tutti i territori europei che condividono storia e patrimonio comuni con la Normandia.

Dai mosaici di Monreale al Duomo di Cefalù, passando per i tesori di Palermo, l’eredità normanna costituisce per l’Isola un patrimonio di inestimabile valore. Le celebrazioni del 2027 saranno un’occasione unica per riscoprire questa straordinaria storia e, al contempo, attrarre nuovi flussi turistici, consolidando il legame tra la Sicilia e la Normandia.