Sicilia, operativa la sezione speciale del Fondo regionale di garanzia. Tamajo: «Facilitiamo l’accesso al credito alle aziende»

È ufficialmente operativa la sezione speciale del Fondo di garanzia della Regione Siciliana destinata a sostenere le imprese del territorio nell’accesso al credito. La conferma è arrivata attraverso una comunicazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) al dipartimento Attività produttive della Regione Siciliana.

L’iniziativa è stata realizzata dall’assessorato regionale delle Attività produttive, in collaborazione con il Mimit e il ministero dell’Economia e delle finanze, e dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 69 milioni di euro, provenienti dal Programma regionale Sicilia Fesr 2021-2027. Il Fondo fornisce garanzie dirette, riassicurazioni e controgaranzie a favore delle imprese siciliane, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito e di sostenere investimenti e capitale circolante.

«L’attivazione della sezione speciale è un’opportunità concreta per le imprese siciliane, che spesso incontrano difficoltà nell’accesso ai finanziamenti. Grazie a questo strumento, vogliamo offrire un supporto decisivo alla crescita e alla competitività del nostro tessuto produttivo, in un contesto economico che richiede risposte efficaci e immediate».

Le informazioni per beneficiare delle agevolazioni del Fondo di garanzia sono disponibili al seguente link