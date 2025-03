Sicilia, oggi pomeriggio incontro a Palazzo d’Orleans sui ritardi nei referti istologici

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrerà oggi pomeriggio, a Palazzo d’Orléans, l’assessore alla salute Daniela Faraoni e i due dirigenti generali Salvatore Iacolino e Giacomo Scalzo per affrontare il tema dei ritardi nell’elaborazione e nella consegna dei referti istologici. La riunione ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione attuale dopo i casi registrati in provincia di Trapani e predisporre soluzioni concrete e tempestive per abbattere i tempi di attesa.