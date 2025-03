Sicilia. Domani 13 marzo evento su “Donne al lavoro tra pregiudizi e opportunità” con l’assessore Messina

Una giornata di approfondimento sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro si terrà domani, alla Sala Rossa dell’Assemblea regionale siciliana, promossa dall’assessore alla Funzione pubblica Andrea Messina su iniziativa del Comitato unico di garanzia (Cug) della Regione Siciliana, in collaborazione con la Rete regionale dei consiglieri di fiducia e con il Cricd. L’incontro sul tema “Donne al lavoro tra pregiudizi e opportunità” avrà inizio alle 8.30 e vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali, esperti ed esperte del settore e rappresentanti delle pari opportunità, con l’obiettivo di approfondire le sfide e le possibilità di cambiamento in un’ottica di equità e inclusione.

Tra i relatori interverranno Salvatrice Rizzo, dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica; Giuseppina Giuffrida, presidente del Cug; Tommaso Gioietta, referente della Rete regionale dei consiglieri di fiducia della Regione; Maria Letizia Di Liberti, dirigente del dipartimento regionale della Famiglia; Margherita Ferro, sindaco di Acicatena e già Consigliera di parità per la Regione; Rosa Vinciguerra, tenente colonnello dello Stato Maggiore della Difesa; Giuliana Calamia, presidente dell’Accademia di psicologia applicata di Palermo; Fulvia Toscano, assessore alle Pari opportunità del Comune di Giardini Naxos; Maria Giambruno, giornalista ed esperta di comunicazione pubblica. Modera i lavori Vincenzo La Rosa, dirigente dell’assessorato della Funzione pubblica.

«Valorizzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro – dichiara l’assessore Andrea Messina – significa abbattere stereotipi e creare condizioni di pari opportunità reali. Con questo evento vogliamo ribadire il nostro impegno affinché la pubblica amministrazione sia un esempio di inclusione, dove le competenze prevalgano su ogni forma di pregiudizio. È necessario investire in politiche concrete per favorire l’accesso delle donne ai ruoli apicali e garantire un ambiente lavorativo equo e rispettoso».

«Nella pubblica amministrazione siciliana le donne ricoprono ruoli di grande responsabilità, ma spesso non sono adeguatamente valorizzate e presenti nei luoghi delle decisioni. Il cammino verso una piena parità è ancora lungo – afferma la neo dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica, Salvatrice Rizzo – È essenziale rafforzare strumenti di tutela e promozione del talento femminile, in particolare attraverso il supporto alle lavoratrici nei percorsi di carriera e l’adozione di misure di conciliazione vita-lavoro che non siano solo teoriche, ma realmente efficaci».

«Il Comitato unico di garanzia lavora quotidianamente per garantire un ambiente di lavoro inclusivo, equo e rispettoso delle differenze. L’iniziativa organizzata nella sede del Parlamento regionale – dice la responsabile del Cug, Giuseppina Giuffrida – vuole essere un momento di confronto e consapevolezza per rafforzare la cultura del rispetto e dell’uguaglianza di genere, creando le condizioni affinché nessuna donna debba più essere invisibile o affrontare ostacoli basati su pregiudizi e discriminazioni».

Intanto, nella giornata di oggi, l’assessore Andrea Messina, insieme alla dirigente Rizzo e alla responsabile del Cug Giuffrida, ha voluto rendere omaggio alle donne che operano all’interno del dipartimento della Funzione pubblica con un momento di riflessione dedicato al valore e al ruolo delle donne nella pubblica amministrazione. Un’occasione per celebrare la Giornata internazionale della donna, riaffermando l’impegno della Regione Siciliana nel promuovere pari opportunità e una cultura del lavoro basata sul merito e sul rispetto.

I lavori di domani potranno essere seguiti in streaming sulla pagina Fb del Cug https://www.facebook.com/share/1EocKRqcxi/