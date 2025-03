Lunedì 10 marzo a Palermo l’iniziativa “Facciamo semplice l’Italia” con Zangrillo, Schifani e Lagalla

Sbarca a Palermo, lunedì̀ 10 marzo, “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori” per la 17ª tappa del percorso di ascolto lungo tutto il Paese del ministro Paolo Zangrillo, realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica. Una nuova occasione di confronto che prende il via dalle 10,30 in via Magliocco 46, sede della Regione Siciliana, a Palermo. Il programma alle 10,45 prevede un punto stampa con i giornalisti. Alle 11 saluti istituzionali con il ministro Paolo Zangrillo, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Dalle 11,30 i tavoli tematici con i due i focus della giornata: “Le iniziative di riforma della Pubblica amministrazione” e la “Semplificazione e digitalizzazione del sistema delle imprese”.

Conclude i lavori il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.