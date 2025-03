Interventi Mura Timoleontee e Museo della Miniera di Trabia-Tallarita, Scuvera(FdI): “Importante finanziamento per Gela e Riesi, grande attenzione del Ministero della Cultura e della Regione siciliana”

“Grazie al lavoro del Parco Archeologico di Gela, della Regione Siciliana e dell’Assessore ai Beni Culturali, il progetto di finanziamento per la messa in sicurezza e il risanamento conservativo delle Mura Timoleontee e del Museo della Miniera di Trabia-Tallarita è stato accettato. Un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro, con 5.292.800 euro destinati alle Mura Timoleontee di Gela e 1.943.401,90 euro per la miniera di Trabia-Tallarita.” Interviene così, l’onorevole Salvatore Scuvera, deputato di Fratelli d’Italia, in merito al progetto di finanziamento per la messa in sicurezza e il risanamento conservativo delle Mura Timoleontee e del Museo della Miniera di Trabia-Tallarita.

“Ancora una volta, gli uffici regionali e la Regione Siciliana dimostrano di attenzionare il nostro territorio e le nostre bellezze, con un impegno costante nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico. Questi finanziamenti si aggiungono ai fondi già ottenuti nei mesi precedenti, confermando la centralità della nostra area nei progetti di sviluppo culturale.”

Conclude: “Un ringraziamento va anche al Ministro della Cultura, che ha accolto le richieste provenienti dal nostro territorio, riconoscendo il valore storico e culturale di Gela e Riesi. Continueremo a lavorare per garantire ulteriori investimenti e opportunità di crescita per il nostro patrimonio.”