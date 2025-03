Elezioni provinciali, FdI Caltanissetta: “Non condividiamo la scelta del partito, esclusi dal confronto. Tesauro resta il candidato ideale alla presidenza”

Con riferimento all’accordo raggiunto da Fratelli d’Italia in ambito regionale con gran parte dei partiti della coalizione di centrodestra e che “sposa” per prossime elezioni a Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta il nome del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, i dirigenti nisseni di Fratelli d’Italia, non d’accordo con la decisione presa a livello regionale, hanno diramato la seguente nota.

La prossima scadenza elettorale per la designazione del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dopo un lungo periodo di commissariamento, assume un’importanza strategica per la crescita socio-economica della provincia.

La decisione di sostenere la candidatura di Massimiliano Conti alla presidenza del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta ha sorpreso e rammaricato il gruppo di Fratelli d’Italia locale. Tale scelta è stata presa senza coinvolgerci né confrontarsi con la realtà territoriale del partito, ignorando il percorso politico e amministrativo portato avanti con coerenza e dedizione.

Fratelli d’Italia riveste un ruolo centrale nell’amministrazione di Caltanissetta, con la giunta guidata dal sindaco Walter Tesauro. Il partito partecipa attivamente con due assessori e quattro consiglieri comunali, tra cui il presidente del consiglio comunale, confermando la sua presenza determinante nella gestione della città.

Durante il congresso del 2 marzo 2025 per l’elezione del coordinatore cittadino, il nostro gruppo aveva chiaramente espresso, alla presenza dei dirigenti provinciali, la volontà di sostenere la candidatura del sindaco di Caltanissetta, ritenendola la scelta più naturale, data la rappresentanza e l’impegno concreto del partito nel capoluogo.

Nei giorni scorsi, attraverso la stampa, un esponente del nostro partito ha manifestato entusiasmo per la candidatura di Conti. Tuttavia, non condividiamo questa posizione, poiché il gruppo di Caltanissetta è stato completamente escluso dal processo decisionale. Riteniamo che ignorare il nostro contributo sia un errore, considerando il ruolo chiave che svolgiamo nel successo elettorale del futuro presidente.

Pur rispettando le scelte del partito, non possiamo ignorare il metodo con cui si è giunti a questa designazione. Ogni decisione politica rilevante per il territorio dovrebbe derivare da un confronto partecipato e condiviso, rispettoso delle istanze della nostra comunità politica e amministrativa.

Fratelli d’Italia – Caltanissetta