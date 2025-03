Consorzio universitario Caltanissetta, il PD: “Preoccupante stato di salute, sollecitiamo la nomina del presidente”

Il Partito Democratico di Caltanissetta attraverso le figure di Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli intervengono in merito allo stato di salute del Consorzio universitario sollecitando la nomina di un presidente e comunicando un presidio di denuncia davanti la sede del Consorzio il prossimo 22 marzo.

“Le parole pronunciate dal prof. Marra nel corso dell’intervista che ha rilasciato al quotidiano La Sicilia confermano ancora una volta il preoccupante stato di salute dell’università nissena. Il prof. Francesco Marra, unico componente ancora in carica del Consiglio d’amministrazione del Consorzio universitario, ha compiuto un’analisi puntuale e fortemente critica sulla situazione attuale del Polo universitario di Caltanissetta, arrivando ad affermare che non si è ancora dimesso esclusivamente per senso di responsabilità. I problemi elencati nel corso dell’intervista sono assai noti, ma vale ugualmente la pena di elencarli: la mancanza di una governance ben definita e nel pieno possesso delle sue funzioni, l’assenza di risorse, di servizi per gli studenti, di aule per le lezioni e di spazi per le attività laboratoriali. Come Partito Democratico abbiamo denunciato più volte questa situazione, lamentando l’immobilismo del Governo regionale e della Giunta comunale su un tema strategico per il futuro della nostra città. L’abbiamo fatto attraverso comunicati stampa, interrogazioni e, da ultimo, nel corso di una seduta di Consiglio comunale convocata su nostra richiesta proprio per discutere della presenza universitaria a Caltanissetta. In occasione di questa riunione del Consiglio comunale, peraltro, sono state approvate due proposte che abbiamo presentato insieme agli altri gruppi d’opposizione e che impegnano l’Amministrazione a sollecitare la nomina del Presidente del Consorzio universitario ed a promuovere alcuni importanti servizi per studenti e studentesse. A più di un mese da quell’appuntamento, però, nulla è stato fatto, né dal Sindaco e dalla sua Giunta, né dal Governo regionale. Riteniamo quindi necessario tornare a far sentire la nostra voce, insieme a quella delle cittadine e dei cittadini che hanno a cuore la crescita del Polo universitario di Caltanissetta. Chiediamo quindi al Sindaco Tesauro di sollecitare immediatamente la nomina del Presidente del Consorzio universitario, recandosi quanto prima presso l’Assessorato regionale all’Istruzione con una delegazione composta da rappresentanti delle forze politiche di maggioranza ed opposizione, oltre che da rappresentanti delle forze sociali e produttive della città. Per dare maggior forza a questa nostra richiesta intendiamo promuovere per il prossimo 22 marzo un presidio di denuncia e di protesta davanti la sede del Consorzio universitario di Caltanissetta. Invitiamo quindi le associazioni, le organizzazioni sindacali, produttive e professionali, le altre forze politiche d’opposizione e tutta la cittadinanza ad aderire alla nostra iniziativa.”