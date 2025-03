Caltanissetta. Partito Democratico, il 7 marzo incontro di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere

Il Partito Democratico di Caltanissetta invita la cittadinanza a un incontro dedicato alla riflessione e alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. L’evento si terrà venerdì 7 marzo 2025 alle ore 17:00 presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per discutere del fenomeno della violenza estrema contro le donne, delle politiche necessarie per contrastarla e per presentare il libro “Ti bacio quando torno”. Saranno presenti esponenti del Partito Democratico, esperti e gli autori del libro per offrire spunti di riflessione e approfondimento sul tema.

Interventi previsti:

• Rappresentanti del Partito Democratico: Renzo Bufalino, Giancarlo La Rocca, Carlo Vagginelli

• Relatori: Marina Castiglione, Vito Parisi, Luigi Cannella

• Autori del libro “Ti bacio quando torno”: Cataldo Lo Iacono e Salvatore Lombardo

Nel corso dell’incontro sarà proiettato un video di Toti Bruno e ci sarà la pertecipazione di Debora Di Pietra che canterà “Cori Malatu”, con testo tratto da “Ventu di Dragunera” di Anna Mosca.

L’incontro è aperto a tutti e l’ingresso è libero.

L’evento è stato curato anche dal punto di vista grafico da Greta Tassone.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia contribuire alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza di genere.