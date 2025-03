Caltanissetta. Il sindaco Tesauro sollecita il monitoraggio delle acque per verificare lo stato di potabilità

La torbidità è stata causata dai recenti lavori di ammodernamento dell’infrastruttura idrica

Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, anche questa mattina ha sollecitato un celere monitoraggio delle acque al fine di verificare se i valori di potabilità sono rientrati nella norma e, dunque, possa essere ristabilita la distribuzione idrica alle utenze della città di Caltanissetta.

I prelievi effettuati da Caltaqua, ente gestore della distribuzione idrica per la città di Caltanissetta, sono stati tempestivamente inviati all’ASP di Caltanissetta per i dovuti rapporti di prova.

“La torbidità dell’acqua è una conseguenza conseguente a un intervento di manutenzione. I lavori, così come ci ha riferito l’ente gestore, sono stati resi necessari per consentire che le infrastrutture idriche, in alcuni tratti obsolete, continuino a perdere preziosi metri cubi di acqua disperdendoli nel terreno piuttosto che farli arrivare alle utenze destinatarie” ha spiegato il sindaco Tesauro.