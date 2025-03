Caltanissetta. Foyer del Teatro Margherita già intitolato al M° Pastorello

Un uomo dalle eccelse qualità di tenore e con uno spirito d’intraprendenza artistica

Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e l’assessore alla cultura Giovanna Candura rispondono alla richiesta avanzata da alcuni cittadini in merito alla richiesta di intitolazione del Foyer del Teatro Comunale Regina Margherita a Luigi Vannucchi.

“Pur riconoscendo il talento dell’artista Vannucchi, impegnato nell’arte della recitazione teatrale e non solo, ci troviamo a dover rifiutare la proposta perché la stessa sala è stata già intitolata al Maestro Giuseppe Pastorello”.

La delibera di giunta, firmata lo scorso 16 Dicembre 2024 e pubblicata su “Amministrazione Trasparente” motiva la scelta di intitolazione al Maestro Giuseppe Pastorello indicandolo come un uomo che ha speso la propria vita per la musica e per la lirica portando alto il nome di Caltanissetta nonché della Sicilia e dell’Italia nel mondo, non soltanto per le sue eccelse qualità di tenore ma anche per il suo spirito d’intraprendenza artistica e la sua capacità organizzativa che gli avevano consentito di consolidare nel cuore del’isola lo svolgimento del Concorso Internazionale per cantanti lirici “Vincenzo Bellini” ospitando ogni anno giovani talenti provenienti da tutti i continenti.

“L’amministrazione comunale apprezza le richieste pervenute e altre che potrebbero pervenire in futuro per valorizzare i nostri concittadini e consentire che il talento messo a frutto da nisseni illustri possa essere un esempio virtuoso per poter continuare a osare, mettersi alla prova ed emergere – ha concluso l’assessore Candura -. Una spinta propulsiva della quale potrebbe beneficiare tutta la collettività”.