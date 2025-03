Caltanissetta. Fenomeno della corruzione, avviso pubblico del Comune per predisporre una strategia di prevenzione

All’interno le modalità per inviare proposte e suggerimenti entro giovedì 20 marzo

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso pubblico per la consultazione finalizzata a raccogliere proposte e suggerimenti sul piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – triennio 2025 – 2027.

Nello specifico l’amministrazione comunale intende raccogliere suggerimenti e proposte di cittadini e associazioni da valutare per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione che coinvolga tutti i soggetti interessati.

Tutti i cittadini e le associazioni interessate possono inviare eventuali suggerimenti e proposte, indirizzando la nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), entro il termine perentorio delle ore 13.00 di GIOVEDÍ 20 MARZO 2025, secondo le seguenti modalità:

– via pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

– tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Caltanissetta – Segreteria – Corso Umberto I, n. 134 – 93100 Caltanissetta. In tal caso, non farà fede il timbro postale e saranno prese in considerazione solo le segnalazioni pervenute al protocollo comunale entro la predetta scadenza;

– tramite consegna a mano al protocollo comunale entro la predetta scadenza.