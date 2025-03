Caltanissetta. Favismo, un’ordinanza sindacale a tutela dei cittadini a rischio: gli obblighi per produttori e attività commerciali

Un’ordinanza sindacale impone di collocare avvisi a tutela delle persone affette da favismo

Il sindaco Walter Tesauro, ha emanato l’ordinanza n. 9 del 05/03/2025 tenendo conto della necessità di intervenire con un provvedimento straordinario ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 a tutela delle persone affette da Favismo.

L’ordinanza, contigibile e urgente, prevede:

1) Ai produttori di fave e piselli nell’ambito del territorio Comunale di apporre nelle aree interessate dalla coltivazione di collocare lungo il perimetro del campo coltivato a intervalli di circa 50 metri dei cartelli 30×40 cm con la seguente scritta “Avviso per i cittadini a rischio di crisi da favismo – COLTIVAZIONE DI FAVE E/O PISELLI”;

2) Agli esercizi commerciali che somministrano fave e piselli di apporre cartelli 30×40 cm di cui uno nella vetrina di ingresso e uno per ogni sala di ristorazione con la dicitura “Avviso per i cittadini a rischio di crisi da favismo – IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SI SOMMINISTRANO FAVE E/O PISELLI SFUSI”;

3) Agli esercizi commerciali dove si commercializzano fave e piselli sfusi di apporre nel proprio negozio cartelli 30×40 cm di cui uno all’ingresso o nell’area prossima al proprio punto vendita (se ciò avviene in area aperta al pubblico) con la seguente dicitura “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo – IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE E PISELLI FRESCHI”;

4) TRASMETTERE la presente ai rappresentanti di categoria dei produttori e commercianti e ristoratori per la necessaria divulgazione;

5) DI ottemperare al predetto divieto, fino alla revoca della presente ordinanza.