Caltanissetta. Facilitatori digitali al Comune, i consiglieri Turturici e Vagginelli presentano interrogazione

I consiglieri comunali Armando Alessandro Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli, eletti nella lista Caltanissetta Futura e Democratica, hanno presentato un’interrogazione consiliare in merito al servizio dei facilitatori digitali attivato presso il Comune di Caltanissetta.

L’iniziativa, annunciata dall’Amministrazione Comunale il 3 febbraio 2025, è stata introdotta con l’obiettivo di supportare i cittadini meno pratici nell’utilizzo delle piattaforme digitali per l’accesso ai servizi pubblici. Durante il 2024, il tema dei facilitatori digitali era già stato oggetto di discussione nelle Commissioni Consiliari da parte dei Consiglieri Turturici e Vagginelli, con particolare attenzione alla necessità di garantire un servizio efficace e realmente fruibile dai cittadini. Tuttavia, negli ultimi giorni, sono emerse segnalazioni che evidenziano criticità nell’attuazione del progetto. In particolare, una cittadina ha riportato pubblicamente che lo sportello dedicato ai facilitatori digitali risulta chiuso anche negli orari in cui dovrebbe essere operativo. I suddetti Consiglieri hanno chiesto al Sindaco chiarimenti sulle modalità di funzionamento del servizio, sottolineando l’importanza di assicurare che i fondi destinati alla digitalizzazione vengano utilizzati in maniera efficace, evitando sprechi di risorse pubbliche. Si tratta di un servizio essenziale per Caltanissetta, soprattutto per supportare le fasce di popolazione meno avvezze all’uso della tecnologia. La digitalizzazione rappresenta una sfida che la nostra città deve affrontare con strumenti adeguati, evitando di lasciare indietro chiunque abbia bisogno di supporto.