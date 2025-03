Caltanissetta. Collegamento stradale tra via Romita e via Rochester, la II Commissione “Urbanistica” incontra il dirigente Tomasella

La II Commissione Consiliare, presieduta da Fabrizio Di Dio e della quale è vicepresidente Oriana Mannella, ha audito il dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta Giuseppe Tomasella per avere aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori di progettazione del collegamento stradale tra via Romita e via Rochester.

Il Dirigente ha rassicurato la Commissione sulla prosecuzione del lavoro di studio e progettazione da parte dell’Ufficio Tecnico, lavoro che consentirà di approvare nei prossimi giorni il DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) e che avrà come prossimi passaggi la redazione di uno studio geologico e di uno studio di fattibilità tecnico economica. Il Presidente e la Vicepresidente Oriana Mannella concludo i lavori dichiarando che la Commissione seguirà costantemente l’evoluzione del progetto, la cui rilevanza è assai significativa per l’intera città.

Il Presidente Fabrizio Di Dio e la vicepresidente Oriana Mannella hanno dichiarato: “La commissione aveva già audito gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero, promotori del progetto di completamento dell’importante arteria stradale, riconoscendo l’importanza strategica del progetto per la città di Caltanissetta. Oggi abbiamo voluto conoscere meglio lo stato di evoluzione del progetto. Come consiglieri siamo stati chiamati dai cittadini a vigilare sugli interessi della collettività e, come commissione Urbanistica ci sentiamo investiti del dovere di continuare a seguire l’avanzamento dei lavori”.