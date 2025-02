Villalba. Revocata dal sindaco ordinanza di divieto di uso alimentare dell’acqua: ripristinate le condizioni di salubrità microbiologica

VILLALBA. Come già anticipato, in seguito alla nota dell’ASP di Caltanissetta in cui si comunica al Comune di Villalba la risoluzione delle criticità con conseguente ripristino delle condizioni di salubrità microbiologica della risorsa idrica, ai fini del consumo umano, il sindaco Maria Paola Immordino ha disposto la revoca dell’ordinanza sindacale da lei a suo tempo emanata per disporre il divieto di consumo dell’acqua per uso alimentare.

Pertanto, ha disposto il regolare ripristino dell’utilizzo dell’acqua per uso alimentare facendo si che tutto torni alla normalità.