Villalba. Indetta selezione per affidamento dell’incarico di direttore cantiere di lavoro. Istanze entro le ore 9 del 25 febbraio

VILLALBA. Il Comune di Villalba rende noto che intende raccogliere manifestazioni di interesse di professionisti, singoli o associati operanti nel settore, per l’affidamento dell’incarico di direttore del cantiere di lavoro autorizzato con D.D.G. n. 219 del 29.01.2025.

La figura professionale andrà a ricoprire l’incarico di direttore del cantiere di lavoro da istituire presso questo Ente per n. 13 lavoratori, per la durata di giorni 39, avente ad oggetto interventi di manutenzione presso la piazzetta Verde tra le vie Carducci e via Fiume del Comune di Villalba, per l’ammontare complessivo di €. 58.104,11, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ed autorizzato con D.D.G. n. 219 del 29.01.2025 dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana.

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 9 del 25 febbraio 2025 mediante il modello di domanda scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Villalba. La documentazione da trasmettere dovrà essere inviata al seguente indirizzo pec: Protocollo@pec.comune.villalba.cl.it. L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI DIRETTORE DEI LAVORI NEI CANTIERI SCUOLA DI CUI AL D.D.G. N. 9483 DEL 09-08-2018”. Le istanze pervenute dopo il termine indicato non saranno prese in considerazione.