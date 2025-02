Villalba. Il Comune indice una selezione pubblica per soli titoli per assumere operai con mansione muratore o carpentiere

VILLALBA: Il Comune di Villaba indice una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di apposita graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, di personale operaio qualificato con mansioni di muratore e/o carpentiere da inquadrare nella categoria B/1, e da impiegare nel cantiere regionale di lavoro da istituire ai sensi da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della L.R. 17/03/2016 n. 3 ed autorizzato con D.D.G. n. 219 del 29.01.2025.

La domanda di partecipazione può essere trasmessa con le seguenti modalità: presentata, in busta chiusa direttamente al Comune di Villalba – ufficio protocollo, Via Vittorio Veneto n. 97 – 93010 Villalba (CL) entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio.

Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Area tecnica del Comune di Villalba, Via Vittorio Veneto n. 97 – 93010 Villalba (CL) entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio. Per conoscere tutti i dettagli dell’avviso e scaricare il modello di domanda consultare il sito istituzionale del Comune di Villalba al seguente indirizzo: https://comune.villalba.cl.it/…/avviso-di-selezione…/