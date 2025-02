Vavassori sta con Sinner: “Alcuni hanno passato il segno, tornerai più forte”

(Adnkronos) –

Andrea Vavassori

sta con Jannik Sinner. Il numero 1 del tennis è stato squalificato per il caso Clostebol, accettando i tre mesi di inibizione dai campi proposti dalla Wada prima della sentenza definitiva del Tas, attesa per il prossimo aprile. In queste ore l'altoatesino sta raccogliendo reazioni contrastanti nel mondo del tennis. E se qualcuno, come il solito Kyrgios e come Wawrinka, critica l'accordo, altri hanno voluto mostrare il loro sostegno al numero uno del mondo. Tra questi c'è Andrea Vavassori, fresco di trionfo nel doppio a Rotterdam con Simone Bolelli, e compagno di Sinner in Coppa Davis. "Tornerai più forte e incazzato di prima… Chi ti conosce sai che hai una mentalità diversa dagli altri", ha scritto in una storia Instagram il tennista azzurro, "la cosa che mi sorprende veramente è come sei riuscito a gestire tutta questa faccenda e il non aver mai risposto alle critiche di persone che veramente hanno oltrepassato il segno da diverso tempo. Sempre più rispetto per te, forza Jan". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)