Turismo, Apt Basilicata: “Per Matera opportunità da volo diretto Bari New York”

(Adnkronos) – ''Il volo diretto Bari-New York, annunciato da Neos Air, e la presenza di VOIhotel a Matera rappresentano una opportunità per intercettare i flussi internazionali provenienti dagli Stati Uniti e per accrescere il brand di Matera, destinazione di ineguagliabile fascino, inserita tra gli itinerari di bellezza del gruppo Alpitour Word. Si tratta di un investimento che coniuga hotellerie e trasporti, accrescendo l'affidabilità della destinazione Matera''. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Apt Basilicata, Margherita Sarli, nel corso della conferenza stampa che si è svolta ieri a Matera per la presentazione del piano di sviluppo di VRetreats, che arricchisce il suo portfolio di hotel a cinque stelle con Palazzo Gattini (antica dimora di una delle più importanti famiglie della nobiltà materana), insieme alle nuove rotte introdotte da Neos, compagnia aerea anch'essa parte di Alpitour World. Il dg Sarli si è particolarmente soffermato sul volo Bari-New York, attivo dal prossimo giugno, che sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti. ''Bari -ha detto- è porta di accesso per la Basilicata ed è indubbio che possa rappresentare un incoming anche per la collina materana e la costa jonica. È nostra intenzione per questo, investire attuando iniziative promozionali presso l'aeroporto e siamo pronti a valorizzare al meglio la tratta attraverso una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato così da massimizzare i benefici per entrambe le regioni coinvolte''. A tal proposito Sarli ha proposto che ''la denominazione della tratta aerea includa anche Matera o che la città dei Sassi sia menzionata in modo significativo nella comunicazione della compagnia aerea rafforzando in tal modo il collegamento tra la Puglia e la Basilicata''. Sarli, inoltre, ha rivolto un ringraziamento a Nicola Benedetto, proprietario del Palazzo Gattini, per ''la lungimiranza dell'investimento e per la importante collaborazione innescata''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)