Trump: “Mi impegno a comprare e controllare Gaza”

(Adnkronos) – “Gli Stati Uniti si impegnano a comprare e controllare Gaza” quando finirà il conflitto tra Israele e Hamas, ha detto il presidente Donald Trump, suggerendo che gli Stati Uniti potrebbero lasciare che altre nazioni del Medio Oriente ricostruiscano l’enclave devastata dalla guerra. “Sono impegnato a comprare e possedere Gaza. Per quanto riguarda la ricostruzione, possiamo affidarla ad altri Stati del Medio Oriente“, ha dichiarato ai media dall’Air Force One mentre si recava a New Orleans, in Louisiana, per assistere alla 59° edizione del Super Bowl. Trump, come ha fatto nei giorni scorsi, ha osservato che si tratta di “un luogo distrutto” e che “non si può vivere in quegli edifici in questo momento”, perché “sono molto insicuri”. “Ma li trasformeremo in un ottimo posto per il futuro”, ha detto, riferendosi alla sua proposta di evacuare gli oltre due milioni di abitanti per trasformarla nella ‘Riviera del Medio Oriente’. Trump ha poi affermato che i tre ostaggi israeliani rilasciati sabato da Hamas assomigliavano agli ebrei della Germania nazista, e ha avvertito che “a un certo punto, perderemo la pazienza”. Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami “sembravano sopravvissuti all’Olocausto – ha detto Trump – Erano in condizioni orribili, erano emaciati… e non so per quanto tempo ancora potremo sopportarlo”. Il presidente ha continuato dicendo che il trio “sembra non mangiare da un mese” e che si tratta di “persone che erano sane un numero ragionevolmente breve di anni fa, e se le guardi oggi, sembrano invecchiate di 25 anni, sembrano letteralmente le vecchie foto dei sopravvissuti all’Olocausto, la stessa cosa. Non c’è motivo per questo”. Trump ha poi fatto notare che secondo l’attuale cessate il fuoco e l’accordo sugli ostaggi, i prigionieri dovrebbero “continuare a entrare”, ma ha aggiunto: “Sono in pessime condizioni, sono stati trattati brutalmente, orribilmente. Anche quelli che sono usciti prima erano in condizioni un po’ migliori, ma mentalmente sono stati trattati così male. Chi potrebbe sopportarlo? “A un certo punto perderemo la pazienza”. Ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha raccontato che il suo incontro con il presidente Trump ha portato a “enormi risultati che possono garantire la sicurezza di Israele per generazioni”. “Non sto esagerando”, ha detto al Times of Israel, poche ore dopo il suo ritorno da Washington. “Qui ci sono opportunità di possibilità che credo non abbiamo mai sognato, o almeno fino a pochi mesi fa non sembravano possibili, ma lo sono”. A proposito del piano, Netanyahu ha affermato che il presidente ha proposto una “visione rivoluzionaria e creativa” che “aprirà molte possibilità” per Israele. Trump ha inoltre dichiarato di voler imporre dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti: “Tutto l’acciaio che arriva negli Stati Uniti sarà soggetto a dazi. Una tariffa del 25%”. Alla domanda sulle tariffe sulle importazioni di alluminio, ha risposto: “25% per entrambi”. Il tycoon ha anche confermato l’intenzione di annunciare ulteriori dazi “reciproci” nella prossima settimana, tra martedì e mercoledì. “Molto semplicemente, se loro ci fanno pagare, noi facciamo pagare loro”, ha detto, aggiungendo che le tariffe entreranno in vigore “quasi immediatamente”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)