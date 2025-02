Sommatino, il sindaco Salvatore Letizia aderisce a Forza Italia: “Una scelta fatta con convinzione per il bene della nostra comunità”

La squadra di Forza Italia nella provincia di Caltanissetta accoglie una nuova adesione: il sindaco di Sommatino, Salvatore Letizia.

Una scelta che lo stesso sindaco di Sommatino ha dichiarato di aver fatto “con convinzione per continuare a lavorare con determinazione per il bene della nostra comunità e con la speranza e la volontà che, rafforzando il nostro impegno si costruiscano ponti solidi per il futuro.”

“Accogliamo con soddisfazione in Forza Italia Salvatore Letizia – ha affermato l’onorevole Mancuso –. La sua adesione, insieme agli amici storici forzisti rafforza ulteriormente il partito nel territorio di Sommatino.”

Inoltre, il sindaco Letizia ha indirizzato parole di ringraziamento verso l’onorevole Mancuso “per il suo immutato interesse nel nostro territorio” e ha continuato esprimendo stima e apprezzamento nei confronti del forzista azzurro.

“La sua vicinanza, la costante attenzione alle esigenze del nostro paese e il supporto concreto da sempre donatoci sono per me motivo di grande e stima. Insieme continueremo a lottare per un futuro migliore, mettendo sempre al centro i bisogni dei cittadini e delle famiglie” ha concluso il sindaco Letizia.