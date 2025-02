Sommatino. Gruppo di maggioranza “Sommatino Sei Tu” lamenta convocazione Consiglio nonostante indisponibilità dei consiglieri

SOMMATINO. “Il gruppo di maggioranza Sommatino Sei Tu si è trovato oggi davanti ad una situazione che mai avrebbe immaginato neanche nella peggiore delle ipotesi, l’imposizione della data di un consiglio comunale da parte del Presidente del Consiglio, nonostante lo stesso gruppo avesse comunicato per tempo l’indisponibilità di tale data, e comunicando una data alternativa”.

È quanto ha reso noto il gruppo di maggioranza in una nota ufficiale. Secondo i consiglieri del gruppo di maggioranza: “Il consiglio è stato comunque convocato per oggi, ponendo i consiglieri di maggioranza nelle condizioni di non poter partecipare, e creando un notevole disagio degli stessi nel non poter adempiere al compito loro assegnato dai cittadini”.

La maggioranza ha concluso: ““Noi Consiglieri Comunali del gruppo Sommatino Sei Tu siamo sempre stati aperti al dialogo, alla collaborazione e lo resteremo, ma non siamo più disposti ad accettare tali imposizioni dalla Presidenza”. Il Consiglio Comunale è quindi rinviato a oggi 8 febbraio alle 18.30.