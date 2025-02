Sicilia. Dissesto idrogeologico, incontro tra Struttura commissariale e Ordine dei geologi sul coinvolgimento dei professionisti e sulla formazione

Il coinvolgimento dei geologi fin dalla fase di progettazione dei lavori e l’organizzazione di eventi formativi sono stati alcuni dei temi affrontati, questa mattina, durante l’incontro che si è tenuto nella sede della Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente Renato Schifani, tra il direttore Sergio Tumminello e il vicepresidente dell’Ordine dei Geologi di Sicilia, Davide Siragusano, con il consigliere Salvatore Volpe.

«Dall’Ordine professionale ho ricevuto un protocollo d’intesa che si pone, tra le altre cose, l’obiettivo di prevedere, già in fase di progettazione, la figura del direttore operativo geologo per l’esecuzione dei lavori – ha commentato Tumminello – Ho raccolto con entusiasmo l’invito, nella consapevolezza del grande contributo di professionalità che la categoria offre nell’azione di contrasto al dissesto idrogeologico, sviluppando e potenziando la collaborazione e per questo ho dato mandato agli uffici di esaminare il testo del documento per approfondirne i contenuti».

Per quanto riguarda la formazione, il direttore della Struttura commissariale ha dato piena disponibilità all’organizzazione di eventi che coinvolgano l’Ordine dei Geologi con l’obiettivo di un aggiornamento professionale specifico.