Sicilia. Anas, avviato dibattito pubblico sulla Catania-Gela

Anas (società del Gruppo FS) ha avviato il dibattito pubblico relativo all’intervento di miglioramento e innalzamento dei livelli di sicurezza del collegamento nel tratto compreso tra le città di Catania e Ramacca, connesse tramite le strade statali 192 e 417. Il dibattito avrà ad oggetto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, dando l’opportunità a tutti gli stakeholders di partecipare attivamente. L’obiettivo è fornire contributi per migliorare le soluzioni di progetto studiate per la messa in sicurezza della viabilità d’accesso alla parte sud-ovest della città di Catania. Per gli stakeholders, oltre alla possibilità di inviare osservazioni e proposte attraverso il sito del dibattito pubblico, è prevista una serie di incontri tematici atti ad illustrare la documentazione progettuale prodotta da Anas. Il primo incontro è in programma il 20 febbraio alle ore 11:00.