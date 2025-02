Shrek 5: un breve teaser anticipa l’arrivo della figlia di Shrek – Il video

(Adnkronos) – L'attesa per Shrek 5 è ancora lunga, con l'uscita prevista nelle sale cinematografiche per il Natale 2026. Tuttavia, un breve teaser rilasciato da Universal Picture, ha recentemente alimentato l'entusiasmo dei fan, confermando le voci che circolavano da tempo: Zendaya presterà la voce alla figlia di Shrek nel nuovo capitolo della saga animata. Ecco il breve trailer che annuncia il cast L'aggiunta di Zendaya al cast vocale rappresenta un'importante novità per il franchise di Shrek, che si prepara ad introdurre un nuovo personaggio chiave nella trama. Il teaser, pur nella sua brevità, ha offerto un primo assaggio di questo personaggio, alimentando la curiosità del pubblico. La saga di Shrek, prodotta da DreamWorks Animation, ha riscosso un successo planetario, con incassi globali che superano i 3,5 miliardi di dollari. Il primo film, uscito nel 2001, ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione, consacrando Shrek come un'icona del cinema d'animazione moderno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)