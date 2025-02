Serradifalco. Approvato atto di indirizzo per incarico di progettazione della nuova palestra comunale in via Papa Giovanni

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione tramite la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) per la demolizione e ricostruzione della palestra della scuola d’infanzia Falcone. L’importo dell’incarico ammonta a 58.575,47 euro.

L’incarico è di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di messa in sicurezza della palestra della scuola dell’infanzia “Giovanni Falcone” mediante demolizione e ricostruzione. Quando l’amministrazione comunale avrà acquisito il progetto esecutivo, potrà chiedere alla Regione il finanziamento dei lavori per la demolizione e ricostruzione della palestra comunale e sarà possibile, di fatto, completare un importante trittico di opere pubbliche comprendente anche la demolizione e ricostruzione della scuola elementare ex Verga (dopo il crollo dell’ala est del gennaio 2011), e la demolizione e ricostruzione della scuola d’infanzia “Giovanni Falcone” (dichiarata inagibile in quanto a seguito di controlli, il cemento utilizzato per la sua costruzione non sarebbe risultato idoneo a sostenere la struttura).

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha ottenuto dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti un finanziamento di 68.420,42 euro per consentirgli di dotarsi di progetti esecutivi propedeutici alla richiesta di finanziamenti. E l’amministrazione Burgio s’è mossa per acquisire il progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza della palestra della scuola “Giovanni Falcone” mediante demolizione e ricostruzione. L’opera è nel Piano triennale delle opere pubbliche per un importo di 2 milioni e 56 mila euro.