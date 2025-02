Sanremo 2025, seconda serata: in top 5 Giorgia, Cristicchi, Fedez, Lauro e Lucio Corsi

(Adnkronos) – Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi nella top 5 della seconda serata di Sanrmeo 2025. E' questa la classifica dei 15 big che si sono esibiti, scaturita dalla somma del televoto più il voto della giuria delle radio. L'ordine in cui sono stati annunciati da Carlo Conti è però, come nelle sere precedenti, casuale e non in ordine di posizione in classifica. La serata si è aperta con due semifinali dirette, a eliminazione, delle Nuove Proposte: la sfida è tra Vale Lp-Lil Jolie e Alex Wyse, poi Maria Tomba e Settembre. In finale passa per primo Alex Wyse. Lo raggiunge Settembre. Damiano David, con Alessandro Borghi sul palco, rende omaggio a Lucio Dalla con Felicità. Dopo l'esibizione dell'ospite – e l'arrivo dei co-conduttori Bianca Balti e Cristiano Malgioglio – via alla gara con i 15 big chiamati a cantare. Poi l'ingresso dirompente di Nino Frassica in scena. "Abbiamo già i dati Auditel", ha detto snocciolando numeri senza alcun senso. I cantanti che si esibiranno nella terza serata: Gaia (Chiamo io chiami tu), Francesco Gabbani (Viva la vita), Noemi (Se t’innamori muori), Brunori Sas (L’albero delle noci), Shablo feat Guè, Joshua, Tormento (La mia parola), Irama (Lentamente), Clara (Febbre), Olly (Balorda nostalgia), Massimo Ranieri (Tra le mani un cuore), Sarah Toscano (Amarcord), Modà (Non ti dimentico), Joan Thiele (Eco), Tony Effe (Damme ‘na mano), Coma_Cose (Cuoricini). Al fianco di Carlo Conti ci saranno 3 co-conduttrici: Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. La serata sarà impreziosita dalla presenza dei Duran Duran, ospiti giovedì 13 febbraio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)