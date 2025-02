Sanremo 2025, Olly vince il Festival. Lucio Corsi secondo e Brunori Sas terzo

(Adnkronos) –

Olly con 'Balorda nostalgia' è il vincitore del Festival di Sanremo 2025. Lucio Corsi si piazza secondo con 'Volevo essere un duro' nella classifica della finale. Brunori Sas chiude al terzo posto Fedez è quarto, Simone Cristicchi è quinto. "Ciao ma', ciao pa', assurdo ma è successo", le prime parole di Olly dopo l'annuncio del trionfo. Corsi vince il premio della critica 'Mia Martini'. Il cantautore toscano con 40 voti si è aggiudicato il riconoscimento assegnato dalla sala stampa. Al secondo posto Cristicchi con 'Quando sarai piccola' (25 voti), seguito da Brunori Sas con 'L'albero delle noci' (11 voti). Hanno ricevuto voti anche Giorgia, Willie Peyote, Joan Thiele, Achille Lauro, Rocco Hunt e Fedez. Brunori Sas vince il Premio Sergio Bardotti per miglior testo. A Cristicchi il premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi e il premio della Sala Stampa 'Lucio Dalla' (Sala stampa Radio-TV Web).

Grande favorita della vigilia, Giorgia finisce fuori dalla Top5, tra i fischi di protesta del pubblico, e si commuove dopo la consegna del Premio Tim all’artista di questo Festival più amato su app My Tim e su siti e canali social ufficiali Tim. La platea dell'Ariston le tributa una lunga standing ovation e lei non trattiene le lacrime. 6 Giorgia 7 Achille Lauro 8 Francesco Gabbani 9 Irama 10 Coma_Cose 11 Bresh 12 Elodie 13 Noemi 14 The Kolors 15 Rocco Hunt 16 Willie Peyote 17 Sarah Toscano 18 Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento 19 Rose Villain 20 Joan Thiele 21 Francesca Michielin 22 Modà 23 Massimo Ranieri 24 Serena Brancale 25 Tony Effe 26 Gaia 27 Clara 28 Rkomi 29 Marcella Bella. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)