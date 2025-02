Sanremo 2025, Marcella Bella a Domenica In: “Io raccomandata? Ho sempre cantato belle canzoni”

(Adnkronos) – “Non ho bisogno di raccomandazioni, ho sempre cantato belle canzoni”, così Marcella Bella, a Domenica In, commenta le critiche che ha ricevuto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove si è classifica all’ultimo posto. Marcella Bella, che al Festival di Sanremo ha gareggiato tra i Big con il brano ‘Pelle diamante’, sull’ultimo posto ha detto: “Sono stata ferma per 18 anni, devo riconquistare i giovani”. La cantante ha dichiarato di non aver aspettato la proclamazione del vincitore: “A mezzanotte già ero andata a letto. Sapevo che sarei arrivata tra gli ultimi, il mio brano non è arrivato come speravo”. Ma gli ascolti stanno andando molto bene: “La mia canzone è dappertutto, ho già fatto un milione di streaming, sono felicissima”. E sulle critiche ricevute ha aggiunto: “Io sono sempre me stessa, sono sincera. Dicevano che ero una raccomandata, ma io ho sempre cantato belle canzoni e non bisogno di raccomandazioni, è stato meschino ricevere alcune critiche”. Poi ha regalato una maglia a Mara Venier con la scritta: ‘Str…? Forse’ e ha aggiunto: “Non vergognatevi, siate stronze sempre”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)