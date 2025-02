Sanremo 2025, Mahmood in rosso fuoco: il medley travolgente all’Ariston

(Adnkronos) – Vestito di fuoco rosso, Mahmood ha incendiato l'Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025. Il cantante, co-conduttore della serata, ha offerto al pubblico un medley esplosivo dei suoi più grandi successi ('Nlda Intro'/'Bakugo'/'Ra Ta Ta'/'Soldi' 'Kobra'/ 'Tuta gold'). Co Un'esibizione travolgente, tra canto e ballo, che ha scatenato l'entusiasmo del pubblico. "Sei il numero uno a livello internazionale. Bisogna dirlo con orgoglio", ha commentato Carlo Conti a conclusione della performance. Dopo aver partecipato come concorrente al festival nel 2019, nel 2022 e nel 2024, il cantante quest'anno è tornato all'Ariston come co-conduttore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)