Sanremo 2025, Giorgia e Annalisa vincono la serata cover

(Adnkronos) – Giorgia e Annalisa con il brano 'Skyfall' di Adele vincono il premio della serata cover di Sanremo 2025. Al secondo posto Lucio Corsi e Topo Gigio con 'Nel blu dipinto di blu', sul terzo gradino del podio Fedez e Marco Masini con 'Bella Stronza'. Quarto posto per Olly e Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band con 'Il Pescatore' di Faber, quinti Brunosi Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino con 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla, sesti Irama e Arisa con 'Say something', settimi Rocco Hunt e Clementino con 'Yes, I know' di Pino Daniele, ottavo posto per Elodie e Achille Lauro con 'A mano a mano'/'Folle città', noni Clara e Il Volo con 'The sound of silence', decimi The Kolors e Sal da Vinci con 'Rossetto e caffè'. Stasera hanno votato per le cover tutte le giurie (Sala stampa, tv e web e sala stampa radio) e il pubblico da casa tramite televoto. Ma i voti di stasera non confluiscono nella classifica della gara per la vittoria del festival. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)