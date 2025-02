Sanremo 2025, Gabry Ponte apre la finale con la techno-tarantella

(Adnkronos) –

Gabry Ponte ha dato il via alla finale del Festival di Sanremo 2025 con la techno tarantella 'Tutta l'Italia', il brano che è stato scelto anche come nuovo jingle del Festival. Conti ha annunciato così il celebre producer: "Il Festival ha avuto un ascolto record. E sapete perché? Perché anche ieri sera ci ha guardato tutta ma proprio tutta l'Italia!". In scena alla consolle e al centro del palco c'è l'autore del brano, il dj e producer Gabry Ponte e accanto a lui, a dare voce al jingle ufficiale del Festival, c'è un cantante mascherato che è Andrea Bonomo. Poi musicisti con tutti gli strumenti della tradizione italiana: chitarra, mandolino e tamburelli, oltre a un nutrito corpo di ballo. L'esibizione ha fatto ballare tutto il teatro Ariston e ha anticipato lo spettacolo che il prossimo 28 giugno 2025 Gabry Ponte porterà allo Stadio San Siro di Milano.