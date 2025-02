Sanremo 2025, Francesco Gabbani incontra il fan Luciano: il video commovente

(Adnkronos) –

Francesco Gabbani ha realizzato il sogno di un suo grande fan, il "signor Luciano". Il cantautore, in gara al Festival di Sanremo 2025, è da giorni circondato da fan che lo attendono fuori dal Teatro Ariston con la speranza di scambiare qualche parola con lui. Tra questi, c'era anche il signor Luciano, che non vedeva l'ora di poter finalmente incontrare il suo idolo e fargli i complimenti. La scena che ha commosso tutti è stata ripresa da un passante e ha subito fatto il giro dei social. Il signor Luciano, con un megafono in mano, ha aspettato per ore fuori dal Teatro Ariston, urlando con tutto il fiato: "Gabbani, Gabbani!" sperando di attirare l'attenzione del suo artista del cuore. Non appena Gabbani ha sentito il suo grido, non ha potuto fare a meno di avvicinarsi, abbracciare il signor Luciano e chiedergli di scattare una foto insieme. Un gesto di grande umanità che ha toccato profondamente il fan, tanto da farlo scoppiare in lacrime. Per ringraziarlo di tutto il sostegno, Gabbani ha chiesto in prestito il megafono e ha urlato a sua volta: "Luciano, Luciano!", rivolgendosi a lui con un gesto di sincera gratitudine. Il video dell'abbraccio, caricato su TikTok, è diventato virale in poche ore, suscitando commenti pieni di emozione dagli utenti. "L'umiltà di questo artista", ha scritto qualcuno. "Quando si è anziani si torna bambini… che tenerezza", ha commentato un altro utente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)