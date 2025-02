Sanremo 2025 chiude in bellezza, 13.427.000 spettatori e 73,1% di share per la finale

(Adnkronos) –

Sanremo 2025 chiude in bellezza. L'ascolto della serata conclusiva del festival, calcolato sulla total audience (oltre alle tv, anche pc, tablet e smartphone collegati in diretta), è stato di 13.427.000 spettatori con il 73,1% di share. Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all'anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva. Ma nel 2024 l'ascolto medio della finale, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share. Nel 2023 l'ascolto medio della serata finale del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 12.256.000 spettatori con il 66% di share, nel 2022 di 13.205.000 spettatori con il 65% di share, nel 2021 di 9.970.000 spettatori con il 54.4% di share, nel 2020 di 11.477.000 spettatori con il 60.6% di share. Nella quarta serata, quella delle cover, l'ascolto era stato di 13.575.000 spettatori con il 70,8% di share. Nella terza serata gli spettatori erano stati 10.700.000 con il 59,8% di share e nella seconda serata 11.700.000 con il 64,5% di share. Mentre la prima serata, martedì scorso, aveva raggiunto 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)