Sanremo 2025, Alberto Angela ai giovani: “Credete nel futuro”

(Adnkronos) – Sul palco dell'Ariston Alberto Angela incoraggia i giovani a credere nel futuro e non avere timore. Ospite della serata finale del festival di Sanremo 2025 per presentare la puntata speciale di 'Ulisse' dedicata ai 100 anni della nascita di Andrea Camilleri, Angela dice: "Trovarsi qui è emozione incredibile". Poi ricorda le canzoni sanremesi che più lo hanno toccato nel corso degli anni: 'Vita spericolata' di Vasco Rossi e 'Terra promessa' di Eros Ramazzotti, entrambe uscite quando era ventenne. E proprio su quest'ultima dice: "Nel brano di Eros si parla della speranza di un futuro dove far crescere i pensieri. Ora vedo timore nei ragazzi. A loro dico: credete nel futuro".