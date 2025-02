San Cataldo. Al “Pifferaio” seconda giornata del Torneo di Risiko

SAN CATALDO. Mercoledì 05 febbraio si svolgerà nei locali della Nuova Locanda di San Cataldo la seconda giornata del Torneo interno di Risiko “Carnival Il Pifferaio”, organizzato dal Risiko Club “Il Pifferaio”. La prima serata del torneo è stata un buon successo, con la partecipazione di alcuni giocatori sancataldesi e di altri giocatori provenienti da Caltanissetta e da Palermo. In totale quindi 12 giocatori si sono sfidati nella prima giornata, dando vita a 3 tavoli da gioco.

Con il solito divertimento che accompagna la competizione, i giocatori hanno sfoderato tutta la loro strategia nelle varie mosse sulla plancia e, diciamolo, anche una certa dose di fortuna nel lancio dei dadi. Ogni giocatore poi personalizza la propria tecnica di lancio e spera in quel modo di avere in quel momento il massimo del punteggio. E non mancano i sorrisi quando i vari giocatori commentano tra loro le tecniche di lancio altrui, in una divertente piccola presa in giro che rende più allegre le varie serate.

Alla fine del primo turno di gioco i primi 3 vincitori occupano le prime posizioni della classifica provvisoria, e bisognerà attendere la conclusione delle 4 partite di qualificazione per avere la classifica definitiva. In base al numero di partecipanti al torneo, il regolamento prevede un certo numero di qualificati alla seconda fase delle semifinali e alla serata finale. Domani sera mercoledì 5 febbraio si svolgerà il secondo turno che darà ancora più forma alla classifica. Ricordiamo che ci si puo’ iscrivere in ogni momento al torneo perché anche con una sola partita è sempre possibile qualificarsi alle semifinali.

Intanto è stato definito il programma di gioco dei campionati siciliani di Risiko sia individuali che a squadre. Presto sarà approntata la formula definitiva dei vari tornei e le date in cui si svolgeranno. Quest’anno il programma del gioco del Risiko in Sicilia sarà davvero ricco di eventi, tra master e raduni nazionali e campionati regionali siciliani. Il Risiko Club Il Pifferaio farà con i propri giocatori la propria parte nell’organizzare alcuni di questi eventi e sono sempre aperte le porte all’ingresso in squadra di nuovi giocatori della provincia nissena. Saranno a breve svolte delle iniziative che porteranno il club a farsi un po’ di pubblicità in giro per la provincia.

Appuntamento quindi a mercoledì 05 febbraio alle ore 20.30 per la seconda serata del Torneo “Carnival Il Pifferaio”. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali e’ stato pubblicato il regolamento del Torneo e le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.