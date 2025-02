Rugani, guida in stato di ebbrezza: sei mesi con condizionale per l’ex Juve

(Adnkronos) –

Daniele Rugani, ex difensore della Juve e ora all’Ajax, è stato condannato oggi, giovedì 13 febbraio, per guida in stato di ebbrezza. I fatti risalgono al luglio del 2023, quando Rugani venne sottoposto a un alcol test dalla polizia stradale, dopo un incidente autonomo alle porte di Torino (con valori di alcol nel sangue superiori a quelli consentiti). Per il giocatore, la pena da scontare sarebbe ora di 6 mesi di arresto con condizionale, oltre a 2.000 euro di multa, revoca della patente e confisca della Maserati su cui era a bordo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)