Poste Italiane. Safer Internet Day: webinar per la sicurezza digitale dei cittadini del Nisseno

Oggi, 11 febbraio, in oltre 100 nazioni, si celebra la ventunesima edizione del Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezzain rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Poste Italiane, da sempre in prima linea nel promuovere e sensibilizzare gli utenti sull’importanza della sicurezza informatica, fornisce validi strumenti per operare in sicurezza sul web, adottando un sistema di difesa che utilizza tecnologie all’avanguardia per individuare e bloccare le potenziali minacce.

Il Centro Prevenzioni Frodi e il CERT-Computer Emergency Response Team sono tra le eccellenze di Poste Italiane. Il primo, fiore all’occhiello nel contrasto e prevenzione delle frodi, opera quotidianamente con un team altamente specializzato e con tecnologie innovative. Il CERT-Computer Emergency Response Team, invece,si concentra sulla sicurezza informatica, puntando ad anticipare i potenziali attacchi online.

Per rafforzare le competenze degli utenti rispetto ad un uso consapevole e maggiormente sicuro di internet, Poste Italiane nell’ambito della Corporate University, ha attivato numerosi programmi di divulgazione, anche multimediali, disponibili sul sito di Educazione Digitale https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html

Due i webinar in collaborazione con esperti della Polizia Postale e delle comunicazioni disponibili on demand al all’indirizzo web https://www.posteitaliane.it/it/webinar-on-demand.html finalizzati a far acquisire maggiore percezione dei rischi che un uso inconsapevole del web e dei social possono generare. I dati e le informazioni personali condivise in rete, infatti, diventano potenziali strumenti a disposizione di chi intende colpire l’utente sotto il profilo economico e reputazionale.

La sezione “Come difendersi dalle truffe”, presente sul portale Poste Italiane, infine, mette a disposizione degli utenti una serie di informazioni, vademecum, videopillole, podcast e infografiche per imparare a riconoscere le potenziali minacce della rete.