Pietraperzia, la consigliera di opposizione Lorenza Nicoletti: “La politica deve essere servizio alla comunità e non strumento di potere personale”

Riceviamo e pubblichiamo nota di Lorenza Nicoletti in merito alle dichiarazioni del sindaco Salvuccio Messina.

“In un momento particolarmente delicato per l’amministrazione comunale di Pietraperzia, ritengo doveroso fare chiarezza su alcune questioni fondamentali che riguardano la gestione della cosa pubblica e il rapporto tra le forze politiche.

La politica, è bene ricordarlo, deve essere servizio alla comunità e non strumento di potere personale. In quest’ottica, non posso esimermi dal rispondere alle recenti dichiarazioni del Sindaco, che continua a spostare l’attenzione dai problemi reali del paese verso sterili polemiche personali.

È un dato oggettivo che l’attuale amministrazione sia stata eletta con un margine minimo, grazie anche al sostegno iniziale del nostro gruppo. Gli accordi programmatici, che prevedevano una gestione collegiale e una rotazione degli incarichi nell’interesse della città, sono rimasti però lettera morta, cristallizzando posizioni che non hanno prodotto i benefici sperati per la comunità.

Quanto alle insinuazioni sulla mia persona, è necessario precisare che ho sempre anteposto l’interesse pubblico a quello personale. A riprova di ciò, ho declinato più volte le proposte, avanzate dall’amministrazione stessa, di rientro in maggioranza con la garanzia del ruolo di Vice Sindaco. Scelte dettate dalla coerenza e dal rispetto dei principi che hanno sempre guidato la mia azione politica.

L’attuale situazione dell’ente, che versa in condizioni critiche, richiede un’assunzione di responsabilità e un cambio di rotta nella gestione amministrativa. La centralizzazione delle decisioni e l’esclusione sistematica di ogni contributo costruttivo hanno prodotto una paralisi che il paese non può più permettersi.

Il mio impegno per Pietraperzia continua ad essere guidato esclusivamente dall’interesse collettivo, nella convinzione che la politica debba tornare ad essere strumento di sviluppo e progresso per la nostra comunità.

Detto ciò auguro al sig. Sindaco un buon “fine” lavori.”