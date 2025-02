Paolini-Errani, favola a Doha: battono in rimonta Andreeva-Shnaider e volano in finale

(Adnkronos) – Jasmine Paolini eSara Errani da sogno. Le due tenniste azzurre, impegnate nel doppio a Doha, sono volate in finale dopo aver battuto in rimonta le russe Mirra Andreeva e Daiana Shnaider. Paolini-Errani, oro nel doppio alle scorse Olimpiadi di Parigi, si sono imposte con il punteggio di 4-6, 7-6(2), 11-9 in poco più di un'ora e quaranta minuti. Dopo un primo set faticoso, dove hanno subito l'aggressività in risposta delle russe, le due azzurre hanno alzato il ritmo, ritrovato equilibrio in campo fino al tie break con cui hanno conquistato il secondo set, dominato con soltanto due punti lasciati alle avversarie, per poi ripetersi nel super tie break. Si tratta della nona finale per Paolini ed Errani, che ora si giocheranno il titolo contro la coppia formata dalla cinese Xinyu Juang e dalla taiwanese Fang-Hsien Wu. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)