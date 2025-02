OnePlus 13R, la recensione

(Adnkronos) – Il OnePlus 13R si presenta come un dispositivo di fascia alta che punta a conquistare gli utenti con un mix di prestazioni elevate e un prezzo competitivo. Con un design elegante e una scheda tecnica di tutto rispetto, questo smartphone si propone come una valida alternativa ai top di gamma più blasonati. Lo smartphone è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che garantisce una fluidità e una reattività eccellenti in ogni situazione. La memoria RAM da 12 GB e lo storage interno da 256 GB offrono ampio spazio per applicazioni, foto e video. Il display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz e luminosità di picco di 1800 nit assicura un'esperienza visiva di alto livello, con colori vivaci e neri profondi. Il display è protetto dal robusto Gorilla Glass 7i, che lo rende resistente a graffi e urti. La batteria da 6000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 80W, promette un'autonomia eccellente e tempi di ricarica ridotti. Uno degli aspetti più interessanti del OnePlus 13R è il comparto fotografico. Il sistema a tripla fotocamera, con sensore principale da 50MP, ultrawide da 8MP e teleobiettivo da 50MP, offre una grande versatilità e permette di scattare foto di alta qualità in diverse condizioni di luce. La presenza di un teleobiettivo dedicato rappresenta un vantaggio rispetto ad altri smartphone nella stessa fascia di prezzo, come il Google Pixel 8a, che invece si affida a un obiettivo ultrawide. Tuttavia, l'ultrawide da 8MP del OnePlus 13R potrebbe risultare un po' limitato rispetto ai sensori più risoluti presenti su altri dispositivi. Per quanto riguarda il software, il OnePlus 13R si distingue per l'inclusione di funzionalità intelligenti che migliorano l'esperienza utente. Tra queste, troviamo strumenti di ricerca avanzata, funzioni di editing fotografico basate sull'intelligenza artificiale e un sistema di note AI che semplifica la formattazione e la scrittura. OnePlus garantisce inoltre 4 major update di Android e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza, il che rende il 13R un investimento a lungo termine. Queste caratteristiche, unite all'ottimizzazione del software, contribuiscono a rendere il OnePlus 13R un dispositivo fluido e reattivo. Da segnalare anche l'ottima gestione della temperatura, un aspetto importante per le prestazioni e la durata della batteria, soprattutto durante l'utilizzo intenso del dispositivo (gaming, registrazione video, ecc.). In Italia, il OnePlus 13R è disponibile al prezzo di €769. Nonostante i suoi numerosi pregi, il OnePlus 13R presenta anche alcuni punti deboli. Tra questi, l'assenza della ricarica wireless. Inoltre, la qualità delle foto scattate con lo zoom oltre 3X potrebbe non essere sempre all'altezza delle aspettative. Il OnePlus 13R si posiziona come un valido contendente nel mercato degli smartphone di fascia alta, offrendo un eccellente equilibrio tra prestazioni, funzionalità e prezzo. Si conferma un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo performante e completo a un prezzo competitivo, pur con qualche piccola rinuncia in termini di funzionalità. La sua combinazione di hardware di alto livello, software ottimizzato e prezzo accessibile lo rende un'alternativa interessante ai top di gamma più costosi, in particolare per gli utenti che privilegiano prestazioni, autonomia e un'esperienza d'uso fluida. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)