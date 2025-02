Niantic, possibile vendita di Pokémon Go a società saudita

(Adnkronos) – Niantic, la società dietro il successo di Pokémon GO, potrebbe essere prossima a una significativa svolta strategica. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la società sarebbe infatti in trattative avanzate per la vendita di Pokémon GO e del resto del suo business videoludico a Scopely Inc. Scopely Inc., sostenuta dal fondo sovrano saudita Public Investment Fund (PIF), ha ambiziosi piani di espansione nel settore videoludico. L'acquisizione di Niantic rappresenterebbe un passo significativo in questa direzione, consentendo a Scopely di rafforzare la propria posizione nel mercato mobile e di accedere a un franchise di successo globale come Pokémon GO. Niantic, da parte sua, potrebbe essere interessata a riorientare le proprie attività verso settori emergenti come l'intelligenza artificiale e la robotica. La società ha infatti raccolto una notevole quantità di dati geolocalizzati attraverso i suoi giochi, che potrebbero essere sfruttati per sviluppare nuove tecnologie e applicazioni. La potenziale vendita di Niantic a Scopely solleva interrogativi sulla futura direzione del franchise di Pokémon GO e sull'impatto che l'acquisizione potrebbe avere sull'esperienza di gioco dei fan. Tuttavia, la transazione potrebbe anche portare a nuove opportunità di sviluppo e innovazione nel settore videoludico. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)