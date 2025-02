Meteo oggi con neve in collina e freddi venti di burrasca, più sole da domenica

(Adnkronos) – Il Ciclone di San Valentinosi sposta lentamente verso sud-est, lascerà l’Italia entro domenica sera. Prima di abbandonarci, però, porterà ancora qualche fenomeno importante ed a tratti intenso per la giornata di oggi, sabato 15 febbraio. Mattia Gussoni,nmeteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma, infatti, una residua fase di maltempo specie sui settori costieri di Marche ed Abruzzo, Lazio meridionale e Campania; ci saranno residui temporali su Romagna, Toscana ed Umbria, mentre le piogge più diffuse interesseranno il Sud. Attenzione anche alla neve che cadrà ancora sopra i 400 metri sull’Appennino settentrionale, oltre i 700 metri tra Lazio, Molise e Campania, oltre i 1000-1200 metri sul resto dei rilievi del Sud. Le temperature, in questo sabato di metà febbraio, risulteranno altalenanti: le massime saliranno in modo sensibile al Nord grazie al ritorno del pieno sole, scenderanno drasticamente, invece, tra Marche, Abruzzo, Umbria e meridione. Il residuo maltempo del Ciclone di San Valentino sarà associato anche a venti forti: avremo una fredda burrasca dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico fino alla tarda mattinata e su Sardegna e Sicilia per tutta la giornata, con mari molto mossi o localmente agitati. San Faustino (15 febbraio) non sarà dunque ‘fausto’: durante la famosa ‘giornata dei Single’ sono previsti ancora fenomeni importanti, a tratti intensi e poco fausti. Domenica cesserà di piovere al Sud, dal pomeriggio, e il tempo sarà asciutto ovunque; il cielo azzurro, però, farà compagnia a pochi italiani in quanto, nel corso della giornata, estese velature copriranno quasi tutti i cieli. In tendenza, dopo un lunedì a tratti ancora grigio, ci aspettiamo di rivedere il sole per più giorni e su gran parte dell’Italia: l’alta pressione dovrebbe farci dimenticare alla svelta il dispetto del Ciclone di San Valentino che ha guastato il terzo weekend su tre del mese di febbraio. Vedremo poi come sarà l’ultimo weekend del mese (sabato 22 e domenica 23): al momento la proiezione indica sole, ma come si dice ‘non c’è due senza tre’ e ‘il quattro vien da sé’. NEL DETTAGLIO

Sabato 15. Al Nord: ultime nevicate a bassa quota in Romagna, poi sole ovunque. Al Centro: neve diffusa in collina poi migliora. Al Sud: maltempo con neve dai 1000 metri.

Domenica 16. Al Nord: velato; gelate al mattino. Al Centro: dal sole alle nubi. Al Sud: ultime piogge fino al primo pomeriggio.

Lunedì 17. Al Nord: poco nuvoloso; gelate al mattino. Al Centro: nuvoloso, specie sulle tirreniche e con qualche piovasco. Al Sud: irregolarmente nuvoloso.

Tendenza: ritorna l'alta pressione, temperature frizzanti, ma in prevalenza soleggiato.