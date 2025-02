Libano, attacco a convoglio Unifil: ferito vice comandante

(Adnkronos) – Il vice comandante dell'Unifil, il generale nepalese Chok Bahadur Dhakal, è rimasto ferito durante un attacco contro un convoglio di peacekeeper sulla strada verso l'aeroporto di Beirut, in Libano, da due giorni bloccata dai miliziani di Hezbollah. Lo conferma l'Unifil in una nota, mentre in precedenza l'esercito libanese aveva condannato l'incendio di un veicolo dell'Unifil. "Siamo sconvolti da questo attacco oltraggioso ai caschi blu che sono impegnati nel ripristinare la sicurezza e la stabilità nel sud del Libano durante un periodo difficile", si legge in una nota diffusa dall'Unifil. "Gli attacchi ai caschi blu sono violazioni flagranti del diritto internazionale e possono costituire crimini di guerra. Chiediamo un'indagine completa e immediata da parte delle autorità libanesi e che tutti i responsabili siano portati davanti alla giustizia'', prosegue la nota. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)