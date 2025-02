LG estende la disponibilità di LG Gaming Portal a nuovi dispositivi

(Adnkronos) – LG Electronics ha annunciato un'importante espansione per la sua piattaforma di gioco, LG Gaming Portal. Inizialmente disponibile sugli smart TV LG dotati di sistema operativo webOS23 e versioni successive, il portale sarà presto accessibile anche su altri dispositivi del marchio, inclusi smart monitor e TV lifestyle, come il modello touch screen LG StanbyME. L'implementazione è prevista entro la metà dell'anno in corso. L'estensione segna un passo significativo nell'evoluzione di LG Gaming Portal, consolidandone la posizione come hub centralizzato per l'esperienza di gioco. La piattaforma si propone di offrire un accesso semplificato a una vasta gamma di contenuti ludici, che spaziano dai recenti titoli AAA ai giochi sviluppati nativamente per webOS, fino alle applicazioni di cloud gaming. A tal proposito, LG ha rivelato l'introduzione, prevista per il 2025, del supporto per Xbox Cloud Gaming di Microsoft. Questo servizio si aggiungerà a quelli già presenti, tra cui Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut e NVIDIA GeForce Now, ampliando ulteriormente le opzioni a disposizione degli utenti. L'accesso a LG Gaming Portal avviene direttamente dalla schermata iniziale di webOS, tramite un'interfaccia progettata per la massima intuitività. Gli utenti possono navigare tra diverse categorie di contenuti, che includono servizi di cloud gaming, giochi webOS, titoli giocati di recente, classifiche dei giochi più popolari e selezioni curate. La sezione "My Page" offre funzionalità di personalizzazione, consentendo il monitoraggio dei progressi di gioco, l'ottenimento di badge e la visualizzazione di statistiche dettagliate. Il menu "My Games" permette invece di creare una libreria personalizzata con i titoli preferiti, per un accesso rapido e immediato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)