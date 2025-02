League of Legends, Riot Games annuncia il gioco di carte collezionabili

(Adnkronos) – Riot Games ha stabilito una collaborazione con UVS Games per la pubblicazione e la distribuzione su scala globale di Project K, un nuovo gioco di carte collezionabili fisico ambientato nell'universo di League of Legends. UVS Games, editore noto per UniVersus Collectible Card Game, vanta una consolidata esperienza nel settore dei giochi di carte collezionabili da tavolo e ha collaborato con diversi franchise di intrattenimento per adattare serie popolari in giochi di carte, tra cui Solo Leveling e Star Trek. Secondo dichiarazioni di Dave Guskin, Game Director di Riot Games, la selezione di UVS Games come partner si fonda sulla condivisione di una visione comune per lo sviluppo del gioco, nonché sull'esperienza nel settore e sulla conoscenza delle comunità globali di giochi di carte collezionabili. Zoe McNamara, VP Product & Creative di UVS Games, ha espresso l'onore di collaborare con Riot Games per portare l'universo di League of Legends nel formato di gioco da tavolo, sottolineando la combinazione di profondità strategica, emozione e design delle carte che caratterizza Project K. Il lancio iniziale di Project K, noto in Cina come Rune Battlegrounds, è previsto per l'inizio del 2025 in collaborazione con Shining Soul. Successivamente, Riot Games e UVS Games pianificano la pubblicazione del gioco negli Stati Uniti nel corso dello stesso anno, con ulteriori distribuzioni regionali previste per il 2026. I dettagli relativi al nome definitivo del gioco, al design delle carte, alle meccaniche di gioco e alla finestra di lancio sono attualmente in fase di sviluppo. Ulteriori informazioni saranno divulgate nel corso dell'anno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)