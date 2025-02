Inter-Fiorentina, presidente dell’Aia: “Pallone era uscito, ma impossibile intervenire”

(Adnkronos) –

Inter-Fiorentina continua a far discutere. Il gol del vantaggio nerazzurro, viziato da una clamorosa svista arbitrale, con il pallone che aveva superato la linea di fondo al momento del cross di Bastoni, ha generato polemiche sui social e non solo. A esprimersi sull'episodio anche il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (Aia), Antonio Zappi: "La telecamera dimostra come il pallone fosse uscito. Però solo chi è stato sul terreno di gioco può comprendere che in quel momento, dalla prospettiva di La Penna, Bastoni copriva con il suo corpo il pallone. Era impossibile per lui vederlo. L'assistente 2 era dall'altra parte, sicuramente era un'azione veloce. Poteva stare un po' avanti? Forse sì, però parliamo sempre della bellezza del calcio che è anche l'opinabilità della decisione arbitrale". "Noi non siamo mai soddisfatti quando ci sono delle polemiche", ha detto il numero uno dell'Aia, "dobbiamo sempre garantire la miglior prestazione arbitrale possibile. Chiedo però di sforzarsi a comprendere la differenza tra errore arbitrale e applicazione di un protocollo. Tutto il sistema deve adeguarsi, il protocollo lo ha stabilito l'Ifab e un arbitro può soltanto applicarlo. Non si può quindi addebitare agli arbitri l'applicazione di un protocollo". Zappi ha continuato: "La soluzione per me è semplice, è l’IFAB che modifica il protocollo. Se e quando l’IFAB deciderà di modificarlo noi ci adegueremo. Domani sarò a Coverciano per il raduno dell’Aia e le indicazioni del designatore Rocchi sono quelle che vi sto indicando. Vogliamo ridurre al minimo il margine di grigio". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)