Inghiottito da una megattera e risputato: un incontro ravvicinato nello stretto di Magellano – Il video

(Adnkronos) – Adrián Simancas, un kayakista cileno, ha vissuto un'esperienza che difficilmente dimenticherà. Durante una tranquilla uscita in kayak nello stretto di Magellano, è stato inaspettatamente inghiottito dalla bocca spalancata di una megattera, per poi essere espulso pochi istanti dopo, illeso. Lo strano incontro è avvenuto circa 7 giorni fa, nel frattempo il video è diventato virale. L'episodio, ripreso in video dal padre di Adrián, ha fatto il giro del mondo, suscitando stupore e curiosità. Nonostante l'apparente violenza dell'accaduto, gli esperti ritengono che la megattera non abbia intenzionalmente attaccato l'uomo. Piuttosto, si ipotizza che l'animale abbia confuso il kayak con una preda di piccole dimensioni, come un banco di pesci. Una volta compreso l'errore, la megattera ha prontamente espulso il kayakista, senza causargli alcun danno. Le megattere sono note per essere animali molto curiosi e giocosi. Spesso si avvicinano alle imbarcazioni e ai nuotatori, dimostrando una certa affinità per l'uomo. In questo caso, la megattera potrebbe essere stata semplicemente attratta dal movimento del kayak e, nel tentativo di esaminarlo più da vicino, lo ha accidentalmente inghiottito. Gli esperti marini hanno sottolineato come questo tipo di incidenti siano estremamente rari. Le megattere non rappresentano una minaccia per l'uomo e, anzi, sono animali protetti in molte parti del mondo. Tuttavia, è importante mantenere sempre una distanza di sicurezza quando si osservano questi magnifici cetacei. Immagine da fotogramma —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)