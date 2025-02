I Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025

(Adnkronos) – Dal 21 al 23 febbraio 2025, i migliori Allenatori Pokémon d'Europa si sfideranno a Londra, all'ExCeL London, nei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025. L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali Pokémon, offrendo a tutti i fan l'opportunità di seguire le battaglie più emozionanti e di vivere l'atmosfera unica di questa grande competizione. Nel 2025, i Campionati Internazionali Europei offriranno un'entusiasmante varietà di competizioni legate al mondo di Pokémon, attirando giocatori e fan da tutto il continente. Tra le discipline in programma ci sarà il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, dove i maestri delle carte si sfideranno in duelli che metteranno alla prova non solo la loro abilità strategica ma anche la profonda conoscenza delle regole del gioco. In aggiunta, i titoli più recenti per Nintendo Switch, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, saranno al centro di avvincenti sfide. I giocatori si cimenteranno in battaglie Pokémon formato squadra 3 contro 3, una modalità che richiede coordinazione di gruppo e una strategia ben pianificata. Non mancheranno poi le competizioni di Pokémon GO, il popolare gioco mobile che vedrà i più abili Allenatori sfidarsi in tornei. Questi eventi saranno l'occasione per vedere all'opera le squadre più forti, scelte e allenante con cura dai partecipanti. Infine, anche Pokémon UNITE avrà il suo spazio con emozionanti partite 5 contro 5. In questo gioco, la collaborazione e la tattica di squadra saranno fondamentali per dominare l'arena di gioco e portare a casa la vittoria. Ogni evento dei Campionati sarà un'opportunità per gli appassionati di dimostrare il proprio valore e per gli spettatori di godersi spettacoli di alto livello, testimoniando la continua espansione e il fascino duraturo dell'universo Pokémon. Seguendo la diretta streaming, i fan potranno partecipare a diverse iniziative e ottenere fantastici premi:

Carte e Pokémon speciali: chi seguirà le gare del GCC Pokémon su Twitch riceverà codici per ottenere una carta rara illustrazione speciale di Eevee-ex e altri bonus esclusivi.

Ricerca speciale in Pokémon GO: I fan di Pokémon GO potranno partecipare a una ricerca a tempo limitato ispirata ai Campionati, con la possibilità di catturare un Jumpluff speciale. Per non perderti nessun appuntamento segui questa pagina per le ultime novità sui Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025, e per saperne di più sul programma